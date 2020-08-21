"الابن العاق".. يطلق النار على والده ويصيبه بالرأس في الغربية

شهدت قرية العزيزية التابعة لدائرة مركز سمنود واقعة مؤسفة، حيث أطلق مسجل خطر النيران على والده أثناء محاولته منعه التشاجر مع بعض الأشخاص.





وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، اخطارًا من العميد أحمد العدروسي مأمور مركز سمنود، بورود بلاغات من أهالي قرية العزيزية بإصابة "أشرف. م. ال" بجرح فى الرأس بعد أن أطلق نجله ويدعى "يوسف. ا. ال" الشهير باصلاح، مسجل خطر، عليه النيران، باستخدام سلاحه الناري وفر هاربا.





وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم مركز سمنود إلى محل البلاغ، وتبين من خلال التحقيقات أن الأب حاول منع نجله المتهم من التشاجر مع بعض الأشخاص كان بينهما خلافات سابقة وأطلق عليه النيران باستخدام السلاح الناري ما أصابة بجرح في الرأس.



