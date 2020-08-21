الطالع الفلكي الجُمعَه 21/8/2020..نَظَرِيَّة إقتِصَادِيَّة!





*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى الحادية عشرة و16 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى الواحدة و45 دقيقة فجراً/بعد مُنتصف ليلة أمس الخميس بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يُوليو - 22 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى النّثْرَة من 11 أغسطس - 23 أغسطس.





اليوم 15 مِسْرى قبطى ، 21 آب رُومى ، 2 مُحرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (مِشْ جايز تِشِحّ وتمنها يغلى بُكرة ياعَمّى؟) - نظرية إقتصاديّة سليمَة مِيّة المِيّة.(فؤاد المهندس من مسرحيّة سُكّ على بناتك-1980)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الميزان يعنى

الإنتباه لكفتىْ الميزان ،إيراداتك ومصروفاتك ، منزلك وعملك ، زوجتك ووالدتك ، بطنك وعقلك، بائع ومُشترى ، عريس وعروس،كفتان مُتقابلتان لكن غير مُتعارضتان يربطهما عمود واحد هو المصلحة المُشتركة وعليك التوفيق بينهما قدر إمكانك حتى تستوى الكفتان بالعدالة دون شطط من كفّة على حساب الأخرى ، وقت مُلائم لإنعاش نفسك بحمام دافئ وملابس فريش نظيفة ووضع العطور لتشعر بطعم الحياة واستعادة روح الشباب والصحّة والحيويّة من جديد ، التسوّق والإستفادة من عروض الخصومات والتفاوض على الأسعار بشجاعة فى السلع التى تحتمل أكثر من سعر و توفير كل قرش يُمكن توفيره ، بالإضافة لإعادة تدوير الأغراض البالية بدلاً عن الإسراف وشراء الجديد ، ولأن برج الميزان علوّ زُحل فتسوية النزاعات القانونيّة مُرجّح وبصورة تُرضى الطرفين دون شطط من طرف على حساب الآخَر ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لاتنجرف نحو عملية شراء ثقيلة لأرض أوعقار تحت مُسمّى القرش صيّاد فالسرعة فى التعاملات النقديّة غالباً تشوبها عملية إستغفال واردة.





برج الثور: الغيرة شعور إنسانى لكن الحسد شعور مَرَضِى،لا تقم باستشارة صديق فى إختيار شرائك لسيّارة بينما هو لايمتلك درّاجة، الإحساس نعمة.





برج الجوزاء: فى علاقتك العاطفيّة تمسّك بالحدود الأخلاقيّة إن كنت لاتزال فى مرحلة الخطوبة، وابتعد عن علاقة خارج الخط إن كنت متزوجاً.





برج السّرطان: أداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة و تنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثير سلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.





برج الأسد: الرغبة فى التسلّط قد تتسبب بنزاع بينك وبين زوجتك أو أحد أفراد عائلتك،إحتفظ بمساحتك الخاصة ودافع عنها مع إحترامك لمساحات الآخرين.





برج العذراء: لك سمعة ممتازة كرجل أسرة طيّب ومثالى، هذا يعنى إصلاح العلاقات وتسوية النزاعات بين أفراد العائلة.





برج الميزان: مالياً تبدو أكثر أماناً لكن إن أردت الإحتفاظ بتلك الحالة من الطمأنينة فاحتفظ بمكاسبك بين ضلوعك ،خذ نَفَسَاً عميقاً قبل أن تشترى سلعة.

برج العقرب: رُبّما بادرت بالتصدّق على فقير أو يتيم ، الإحسان على فقير أو محتاج ليس له توقيت محدّد فسارع بفعل الخير.





برج القوس: عليك زيادة الإهتمام بهاتفك النّقّال أو تفريغ أرقامك فى نُوتة إضافيّة لتأمين نفسك ، وعدم وضع صور شخصية عليه ، درهم وقاية.





برج الجدى: مشاكل النّوم قد يكون سببها توتّرك وعدم إستقرارك النّفسى، إحرص على تأدية فروضك الدّينيّة دون تقصير.





برج الدّلو: إذا كان الكلام من فضّة فالسكوت من ذهب ، حكمة مفادها أن تُحافظ على فمك مُغلقاً ولاتفتحة إلا لقول الخير ، لتقل خيراً أو لتسكت.





برج الحوت: اليوم عليك إستخلاص الإجابة النهائيّة من الحبيب إن كنت عازباً ، أو إنهاء زعل مع الزوجة إن كنت متزوّجاً، بمشيئة الله تَعَالى.



