أبرزها ضريبة مكالمات المحمول.. 12 شائعة نفتها الحكومة

عدة شائعات نفتها الحكومة خلال الساعات الأخيرة، من خلال الكشف عن حقيقتها وتقديم الأدلة للرأي العام التي تثبت حقيقة تلك الشائعات، ضمن محاربتها لأي محاولات لإثارة البلبلة داخل الرأي العام المصري.





وفيما يلي يرصد "الفجر" الشائعات التي نفتها الوزارات المختلفة خلال الساعات الأخيرة:





- وزارة الكهرباء نفت وجود أخطاء في حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع، مُشددةً على توافر كافة معايير الدقة في العدادات مسبوقة الدفع؛ بحيث يتم حساب الرصيد تلقائيًا بناءً على شريحة المستهلك، فكلما زاد استهلاك المستخدم خلال الشهر، تغيرت الشريحة للأعلى، مُوضحةً أن هذه العدادات تقوم بالعمليات الحسابية من خلال برنامج حاسب آلي دون تدخل العنصر البشري.





- وزارة الإسكان نفت بيع وحدات من الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل لغير المصريين، مُوضحةً أن كافة الوحدات المطروحة بمشروعات الإسكان الاجتماعى الخاصة بمحدودى الدخل تشترط أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصرى الجنسية، لا يقل سنه عن 21 عامًا يتمتع بأهلية التصرف والتعاقد، وذلك فى إطار حرص الدولة على توفير سكن ملائم لمواطنيها.





- هيئة الدواء المصرية نفت وجود عجز في أدوية الأورام بالمستشفيات الحكومية مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومطمئن، كما يتم التنسيق مع هيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية.





- وزارة المالية نفت اشتراط تسجيل أصحاب البطاقات التموينية بياناتهم على الرابط الإلكتروني لمبادرة "ما يغلاش عليك" للاستفادة من الخصومات عند الشراء من المنافذ، مُؤكدةً أن أصحاب البطاقات التموينية يستفيدون من الدعم المخصص لهم في المبادرة من خلال تقديم بطاقات الرقم القومي فقط لمراكز البيع التي يريدون الشراء منها دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.





- المالية نفت فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول، مُؤكدةً أنه لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على خدمات المحمول سواء المكالمات أو الرسائل النصية، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب.





- وزارة التضامن الإجتماعى نفت حذف أو استبعاد أي من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، وأنه قد تم زيادة أعداد المستحقين من معاش تكافل وكرامة لتصل إلى 3 ملايين و600 ألف مستفيد، بعدما كان المستهدف قرابة 3 ملايين و300 ألف، وذلك بزيادة عدد 300 ألف مستفيد.





- وزارة التربية والتعليم نفت منشورًا يتضمن قيمة المصروفات بالمدارس الحكومية للعام الدراسي20202021، مُؤكدةً أن هذا المنشور مزيف وغير تابع للوزارة على الإطلاق، مُوضحةً أنه لم يتم اعتماد نشرة بمصروفات العام الدراسي الجديد للمراحل المختلفة بالمدارس الحكومية حتى الآن، وإنما سيتم اعتمادها والإعلان عنها ضمن الخطة الكاملة للعام الدراسي الجديد في بداية سبتمبر المقبل.





- وزارة التعليم نفت مد فترة قبول تظلمات نتائج الثانوية العامة أسبوعًا إضافيًا.









- وزارة الزراعة نفت غياب الرقابة على أسواق الأسماك، مما تسبب فى انتشار الأسماك الفاسدة، مُؤكدةً أنه لا صحة لغياب الرقابة على أسواق الأسماك، وأن جميع الأسماك المتداولة بالأسواق صالحة وآمنة.





- جامعة الأزهر نفت ما تردد من أنباء بشأن تسكين طلاب جامعة الأزهر إجباريًا بالسكن الاقتصادى للمدينة الجامعية، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار أى من طلاب أو طالبات جامعة الأزهر على السكن الاقتصادى بالمدينة الجامعية.





- وزارة التعليم العالي نفت تفويض أي من المؤسسات لتلقي طلبات التقديم من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، مُوضحةً أن تلك المؤسسات لا علاقة لها بالوزارة نهائيًا، وأن عملية التقديم بالجامعات الأهلية تتم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتلك الجامعات، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الكيانات الوهمية التي تستهدف استغلال الطلاب للتربح وتحقيق مكاسب غير مشروعة.



