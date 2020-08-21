فحص طبي يحسم موقف نجم الأهلي من موقعة القمة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:44 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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يجري الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فحصا طبيا لأحمد الشيح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لتحديد إمكانية مشاركته في لقاء الزمالك غداً من عدمه.

 

وكان اللاعب قد تجددت إصابته في الكاحل بمباراة الفريق أمام أسوان وخرج اللاعب على إثرها من الملعب، بالمباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

 

ويعاني الأهلي من الغيابات الكثيرة في صفوفه قبل مواجهة الزمالك بقمة الكرة المصرية، على رأسها محمود متولي وحسين الشحات للإصابة ومحمود عبد المنعم كهربا للإيقاف ورمضان صبحي الذي طالب فريقه هيدرسفيلد الانجليزي بعودته لصفوفه مرة أخرى.

 

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك، مساء غدٍ السبت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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