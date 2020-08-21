في آخر 24 ساعة.. 3 محافظات شهدت "صفر كورونا"

في الـ24 ساعة الأخيرة، شهدت عدد من محافظات الجمهورية تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا، في وقت شهدت فيها البلاد تراجع تام في حالات الإصابة بهذا الوباء الذي سيطر على العالم مؤخرا.





وكانت وزارة الصحة أعلنت مساء الخميس عن تسجيل 111 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وكذلك 15 حالة وفاة جديدة، وخروج 909 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 63462 حالة.





القليوبية.. صفر إصابات

وفي الساعات الأخيرة، سجلت محافظة القليوبية، صفر إصابة بفيروس كورونا على مستوى المحافظة، حيث خلت جميع مدن ومراكز القليوبية والبالغ عددها 11 مركز من تسجيل أي إصابات جديدة بالفيروس، ليستقر العدد الكلي للإصابات بالقليوبية منذ بدء الجائحة وحتى مساء الخميس عند 9187 حالة إصابة.





شمال سيناء.. صفر كورونا

وعلى نفس الوتيرة، أعلنت محافظة شمال سيناء عن استمرار خلوها من أي إصابات جديدة بكورونا، مع زيادة حالات الشفاء حيث أن موقف الإصابات على مستوى المحافظة ثابت منذ عدة أيام بإجمالي عدد 106 حالات إيجابية.





وشفيت 4 حالات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 320 حالة من المحجوزة بالمستشفيات والمعزولة منزليًا.





مستشفيات بأسيوط.. صفر كورونا

محافظة أسيوط فشهدت تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا ولكن في عدد من المراكز حيث سجلت مستشفى الغنايم والراجحى الجامعى صفر إصابات بالوباء مؤخرا.





يذكر أنه في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.





وأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول فيروس "كورونا" المستجد، حتى صباح يوم الجمعة، أن الفيروس أودى بحياة 797،271 شخصًا في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها نحو 22 مليون و875 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم أكثر من 15 مليون و527 ألف مريض.



