أوكرانيا تسجل 2106 إصابات جديدة بكورونا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:45 ص
بوابة الفجر
وكالات
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سجلت أوكرانيا، اليوم الجمعة، 2106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 100 ألف و643 إصابة.

وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، بأن البلاد سجلت 23 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس؛ ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2207 أشخاص، فيما تعافى 637 شخصا لتصل حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 51 ألفا و78 شخصا منذ بداية الوباء.

ويسري الحجر الصحي في أوكرانيا حاليا وحتى 31 أغسطس الجاري.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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