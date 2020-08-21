الكهرباء تعلق على وجود أخطاء في حساب استهلاك العدادات مسبوقة الدفع

نفي مركز الإعلامي التابع للوزارة، اليوم الجمعة، المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أخطاء في حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع.





وتواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة على توافر معايير الدقة في العدادات مسبوقة الدفع، بحيث يتم حساب الرصيد تلقائيا بناءا علي شريحة المستهلك، فكلما زاد استهلاك المستخدم خلال الشهور، تغيرت الشريحة للأعلى.





وأوضحت الوزارة أن هذة العدادات تقوم بالعمليات الحسابية خلال برنامج حساب آلي دون تدخل العنصر البشري.



