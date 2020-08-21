الكلاب تعوى.. رد ناري من حسن الرداد على انفصاله من إيمى سمير غانم

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:53 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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انتشرت الفترة الماضية شائعات كثيراً عن أنفصال النجم حسن الرداد، عن زوجته الفنانة إيمى سمير غانم، وحرص أن يرد على تلك شائعات خلال العرض الخاص بفيلمه "توأم روحي".


وقال الرداد"، أن هناك بعض الصحافين يقومون بنشر مثل هذا الأكاذيب من أجل الحصول على السهرة، موضحاً أنه لا يهتم لمثل هذه الشائعات، وجاء رده قويا قائلا، "الكلاب تعوى والقافلة تسير"، مؤكدا أنها توأم روحه.


يشار إلي أن حرصت الفنانة إيمى سمير غانم، أن تشارك زوجها الفنان حسن الرداد، نجاحه بحضورها العرض الخاص للفيلمه "توأم روحي" الذي تم عرضه يوم الأربعاء الماضي.

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