أول تعليق من الإسكان على تخصيص وحدات لمحدودي الدخل غير المصريين

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:47 ص
وحدات سكنية
وحدات سكنية
مارينا بشارة
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كشف مركز الإعلامي التابع للوزارة، اليوم الجمعة، حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل لغير المصريين.

وتواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي نفت تلك الأنباء، موضحة أن كافة الوحدات المطروحة بمشروعات وحدات الإسكان الاجتماعي الخاصة بمحدودي الدخل تشترط أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، لايقل سنة عن 21 عامًا يتمتع بأهلية التصرف والتعاقد.

تطورات أزمة كورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 909 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 63462 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 111 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 97025 حالة من ضمنهم 63462 حالة تم شفاؤها، و5212 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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