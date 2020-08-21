جنابري يقود التشكيل المثالي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، عن التشكيل المثالي لدور نصف النهائي من المسابقة القارية.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى المباراة النهائية بعد فوزه على حساب لايبزيج بنتيجة 3-0 يوم، الثلاثاء، ولحقه بايرن ميونخ ليتواجد في العاصمة البرتغالية "لشبونة" بعد فوزه بنفس النتيجة على حساب أولمبيك ليون.

وسيلتقي الفريقان في نهائي دوري أبطال أوروبا والذي سيقام يوم، الأحد المقبل، على ملعب "دا لوز" معقل نادي بنفيكا، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتقاسم فريقي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان التشكيلة المثالي والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: بيرنات، كيمبيمبي، كيميتش، ماركينيوس، كيهرير.

الوسط: ديفيز، تياجو، دي ماريا، جنابري.

الهجوم: ليفاندوفسكي.