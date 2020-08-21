القمة 120..التاريخ ينحاز لكارتيرون في مواجهة الأهلي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:42 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يستعد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الأهلي، في الدوري المصري.


ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة القمة، ضمن الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وتاريخياً، واجه كارتيرون النادي الأهلي في 3 مواجهات، فاز في مواجهتين وخسر في واحدة، وفاز بمواجهة منهما بركلات الترجيح.


وواجه كارتيرون الأهلي في مناسبتين، حينما كان يدرب وادي دجلة، وتغلب في الدوري الممتاز ذهاباً بنتيجة هدف دون رد، قبل أن يسخر إيابا بهدفين مقابل هدف.


رحل كارتيرون بعد وادي دجلة لتدرب النصر السعودي، ثم فريق أريزونا الأمريكي، قبل أن يتولى الأهلي في مهمة قصيرة، وصل خلالها لنهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2018.


وخاض كارتيرون ثالث مبارياته أمام الأهلي في شهر فبراير الماضي مع الزمالك، في كأس السوبر المصري بالإمارات، والتي حسمها الأبيض لصالحه بركلات الترجيح، بعد تعادل سلبي.


ولم يخض كارتيرون لقاء الدور الأول أمام الأهلي في الدوري، بسبب انسحاب الفريق الأبيض.

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