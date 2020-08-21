أتلتيكو مدريد يسعى لضم سواريز

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:11 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

يرغب فريق أتلتيكو مدريد في التعاقد مع الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، خلال الموسم المقبل.

 

وكانت العديد من التقارير، قد زعمت أن سواريز في طريقه لمغادرة برشلونة، هذا الصيف، عقب التعاقد مع المدرب الهولندي رونالد كومان.

 

وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن جيل مارين المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد، تحدث مع المدرب دييجو سيميوني، حول فرضية رحيل دييجو كوستا عن الفريق هذا الصيف، واستبداله بضم لويس سواريز.

 

يذكر أن عقد سواريز مع برشلونة ينتهي في صيف العام المقبل، لكن إدارة النادي الكتالوني تبحث حاليًا عن مهاجم جديد لخلافة النجم الأوروجوياني.

 

وسبق أن أكدت العديد من التقارير الإسبانية، قرب رحيل كوستا أيضًا عن أتلتيكو خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

أخبار تهمك

الأهلي يسعى لتحصين نجمه من إغراءات بيراميدز

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 18 ساعة

أبيدال يبعث رسالة نارية لجماهير برشلونة بعد الخسارة المذلة أمام بايرن مبونخ

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

منذ حوالي 10 ساعات

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

كومان ينقض على نجم ليفربول لضمه إلى برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

كومان يحدد التعاقد مع 3 صفقات

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري الممتاز

منذ نصف ساعة

بيراميدز يخطط لخطف رباعي الأهلي

منذ أقل من ساعة

إتجاه في الأهلي للتراجع عن صفقة طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة

منذ حوالي 10 ساعات

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من أبيدال بعد رحيله عن برشلونة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:46 ص

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

09:12 ص

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

11:59 م

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

01:20 ص

الأهلي يسعى لتحصين نجمه من إغراءات بيراميدز

09:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية