أتلتيكو مدريد يسعى لضم سواريز

يرغب فريق أتلتيكو مدريد في التعاقد مع الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، خلال الموسم المقبل.

وكانت العديد من التقارير، قد زعمت أن سواريز في طريقه لمغادرة برشلونة، هذا الصيف، عقب التعاقد مع المدرب الهولندي رونالد كومان.

وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن جيل مارين المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد، تحدث مع المدرب دييجو سيميوني، حول فرضية رحيل دييجو كوستا عن الفريق هذا الصيف، واستبداله بضم لويس سواريز.

يذكر أن عقد سواريز مع برشلونة ينتهي في صيف العام المقبل، لكن إدارة النادي الكتالوني تبحث حاليًا عن مهاجم جديد لخلافة النجم الأوروجوياني.

وسبق أن أكدت العديد من التقارير الإسبانية، قرب رحيل كوستا أيضًا عن أتلتيكو خلال الميركاتو الصيفي الجاري.