تحويل كنيسة يونانية جديدة إلى مسجد في إسطنبول





ذكرت الجريدة الرسمية التركية "غازيت" اليوم الجمعة، أن تركيا تعتزم تحويل متحف "خورا" في إسطنبول، الكنيسة الأرثوذوكسية اليونانية السابقة إلى مسجد.





ويأتي القرار بعد حوالي شهر من فتح تركيا متحف "آيا صوفيا" المشهور في إسطنبول للصلاة.





وكانت محكمة تركية قد سمحت بتحويل متحف "خورا" إلى مسجد في العام الماضي، لتكون سابقة لمتحف آيا صوفيا، وجاء القراران وسط تصاعد التوتر مع الجارة اليونان بسبب نزاعات إقليمية في بحر إيجه، والبحر المتوسط.





هذا وكان قد توقع موقع ذا تابلت البريطاني أن يوافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تحويل كنيسة أخرى في إسطنبول إلى مسجد، على غرار ما حدث في متحف آيا صوفيا.





وقال الموقع: "هناك مخاوف من أن يوافق أردوغان على تحويل كنيسة المخلص خورا في إسطنبول لمسجد، وهي كنيسة أرثوذكسية بها بعض أجمل الفسيفساء والرسوم الجدارية في العالم المسيحي، وتضم صور يسوع والقديسين التي يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر.





وتابع الموقع أنه بعد الحرب العالمية الثانية، حولت تركيا الكنيسة إلى متحف.





فيما قال الأب جيفكو بانيف، مؤرخ الكنيسة في معهد القديس سرجيوس للاهوت الأرثوذكسي في باريس، حيث تم تسجيل المخلص المقدس في خورا كموقع تراث لليونسكو: "يبدو أن الأتراك يدعمون تحويل كنيسة بيزنطية أخرى في القسطنطينية إلى مسجد".



