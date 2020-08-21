الأوقاف: لا حرج على من يريد صلاة الجمعة في منزله (فيديو)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:31 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن القرار الأخير للحكومة بعودة صلاة الجمعة تمثل انفراجة أثلجت الصدور وشفت القلوب، سائلًا الله عز وجل أن تتم الانفراجة كاملة في الأيام القادمة.

وأضاف "أبو عمر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، اليوم الجمعة: "عندنا أمل وثقة ويقين في وعي الشعب المصري، لأننا لمسنا كل إيجابي من الشعب المصري والتزام الناس بجميع الإجراءات الاحترازية في بقية الصلوات الجماعية، ورصدنا الكثير من الأمور الإيجابية عبر غرفة عمليات الوزارة من رواد المساجد الذين كانوا يوفرون سجاد الصلاة لمن لا يمتلكونه وكمامات". 

وتابع، أن الإجراءات المتبعة في صلاة الجمعة ستكون نفس الإجراءات التي جرى اتباعها في الصلوات الجماعية العادية، حتى تكون المساجد مهيأة لاستقبال المصلين، مثل التوضؤ في المنزل واصطحاب سجادات الصلاة الشخصية إلى المساجد.

وأوضح، أنه لا حرج على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال هذه الفترة خوفًا من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن صلاة الجمعة ليست فيها إلزام الناس، لأن مصر تعيش حالة استثنائية بسبب أزمة انتشار جائحة كورونا.

كان قد هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المصريين بعودة صلاة الجمعة في المساجد، قائلا: "نحمد الله على عودة صلاة الجمعة ونرجو الالتزام بالضوابط لدوام النعمة". وتابع جمعة: "سائلا الله ألا يكتب علينا غلق بيوته مرة أخرى، وأن يجعل عودة صلاة الجمعة وتضرع المؤمنين فاتحة خير لرفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".

وأكدت وزارة الأوقاف، عدد من الضوابط والشروط لفتح المساجد الكبرى والجامعة لصلاة الجمعة، والتي جاء من بينها أن تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق فقط.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء قررت اليوم الأربعاء الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من يوم الجمعة 28 أغسطس الجارى.
وفيما يلى ضوابط عودة صلاة الجمعة

1. تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.

2. مراعاة التباعد وارتداء الكمامة.

3. إحضار المصلى الشخصي.

4. فتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.

5. الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط.

6. عدم فتح دورات المياه.

7. عدم فتح أو دور المناسبات.

8. عدم زيارة الأضرحة.

9. عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.

10. عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.

11. فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف.

12. في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف وعدم إقامة الجمعة في المسجد.

13. الأوقاف تؤكد أنه لا حرج على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي.

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