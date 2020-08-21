مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري الممتاز

يستعد فريق الأهلي الأول لكرة القدم، لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل الموافق 22 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.





ويقدم الفجر الرياضي مباريات الأهلي المتبقية في الدوري بعد لقاء الزمالك





1- الأهلي والجونة، يوم السادس والعشرين من شهر أغسطس، الجولة 22.

2- الأهلي والمصري، يوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس، الجولة 23.

3- الأهلي ووادي دجلة، يوم الرابع من شهر سبتمبر المقبل، الجولة 24.

4-حرس الحدود والأهلي، يوم السابع من شهر سبتمبر المقبل، الجولة 25.

5- الأهلي أمام طلائع الجيش، لم يحدد موعدها

6- الأهلي وبيراميدز، لم يحدد موعدها

7- الأهلي وانبي، لم يحدد موعدها

8- الأهلي والمقاولون العرب، لم يحدد موعدها

9- الأهلي وطنطا، لم يحدد موعدها

10- نادي مصر والأهلي، لم يحدد موعدها

11- الاتحاد السكندري والأهلي، لم يحدد موعدها

12- الإسماعيلي والأهلي، لم يحدد موعدها

13- مصر المقاصة والأهلي، لم يحدد موعدها

وأشار حسام الزناتي مدير لجنة مسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن جدول الدوري جاهز بالكامل، ولكنه اكتفى بإعلان تلك الجولات الثلاث لعدم معرفة المواعيد النهائية لارتباطات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة، بعدما فاز في 18 مباراة، وتعادل في لقائين.