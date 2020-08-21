طقس اليوم الجمعة.. شبورة مائية مائية بالقاهرة والعظمى 34 (فيديو)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:27 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، حالة الطقس اليوم الجمعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائلًا للحرارة ورطبًا على القاهرة والوجه البحري ورياحًا معتدلة مع تكون شبورة مائية صباحا، وأن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية وشبورة مائية صباحا أيضًا، لكنه مائلًا للحرارة ورياحا معتدلة قد تنشط على السواحل الغربية.

ومن المتوقع أن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 80%، ويتوقع خبراء الأرصاد أيضًا، أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقسا حارًا ورياحًا معتدلة، مع توقعات بنشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وهو ما قد يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وخليج السويس.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 34 والصغرى 24
الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24
مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 23
بورسعيد العظمى 31 والصغرى 26
دمياط العظمى 31 والصغرى 25
الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 22
السويس العظمى 35 والصغرى 24
العريش العظمى 33 والصغرى 23
طابا العظمى 36 والصغرى 27
سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 19 
شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30
الغردقة العظمى 37 والصغرى 27
الفيوم العظمى 36 والصغرى 24
بني سويف العظمى 36 والصغرى 24
المنيا العظمى 36 والصغرى 24
أسيوط العظمى 37 والصغرى 24

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الجمعة نهارًا

شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، وتصل نسب الرطوبة لـ 80%.

شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية، وتصل نسب الرطوبة لـ 88 %.

طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا

طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية

نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وعلى خليج السويس.

الوصف الفني لخرائط الطقس

تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، القاهرة العظمي 34 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمي 30 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمي 29 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمي 38 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمي 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمي 42 درجة والصغرى 29 درجة، وسانت كاترين العظمي 33 درجة والصغرى 19 درجة.

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