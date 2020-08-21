تكون سنة مليانة أفراح.. شيرين عبد الوهاب تهنئ جمهورها بالعام الهجري

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:25 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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حرصت النجمة شيرين عبد الوهاب، على تهنئة جمهورها بالعام الهجري الجديد، متمنية للجميع السعادة في القادم.


ونشرت شيرين، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائله: "‏سنة هجرية جديدة، كل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير وينعاد علينا وعليكم بالخير وتكون سنة مليانة أفراح".


وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنية "مش قد الهوى" الذي حققت نجاح كبير وأعلي نسبة مشاهدة عقب طرحها بوقت قصير عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

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