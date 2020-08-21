بعد إنكار نسب زوجها لأبنائها.. شاهد أولاد هالة صدقي (صور)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أثارت أزمة الفنانة هالة صدقي، وحديث زوجها السابق سامح شكري عن إنكار نسب أولادها الجدل عبر السوشيال ميديا، والذي جعلتها تتصدر تريند جوجل.


وبعد أزمة إنكار نسب أبناء خالك صدقي، يرصد الفجر الفني أبرز صور ل أبنائها.


وكانت ردت هالة صدقي على تلك الاتهامات في تصريحات صحفية، قائله إن خلافها مع زوجها منذ خمس سنوات وهي لم تتحدث عن ذلك مراعاة لمشاعر أبنائها وأنها اتخذت إجراءات ضده ليصرف على الأبناء لعدم صرفه عليهم منذ هجرته لأمريكا.


والجدير بالذكر، أن هالة صدقي قالت أنها ستقوم بتقديم بلاغ للنائب العام ضده، وحذرت من تداول أي معلومات خطأ على مواقع التواصل الاجتماعي أو من قبل الصحافة وأنها ستلجأ للقضاء إذا حدث ذلك.
بعد إنكار نسب زوجها لأبنائها.. شاهد أولاد هالة صدقي (صور)
بعد إنكار نسب زوجها لأبنائها.. شاهد أولاد هالة صدقي (صور)
بعد إنكار نسب زوجها لأبنائها.. شاهد أولاد هالة صدقي (صور)
بعد إنكار نسب زوجها لأبنائها.. شاهد أولاد هالة صدقي (صور)
بعد إنكار نسب زوجها لأبنائها.. شاهد أولاد هالة صدقي (صور)
بعد إنكار نسب زوجها لأبنائها.. شاهد أولاد هالة صدقي (صور)
بعد إنكار نسب زوجها لأبنائها.. شاهد أولاد هالة صدقي (صور)
بعد إنكار نسب زوجها لأبنائها.. شاهد أولاد هالة صدقي (صور)
بعد إنكار نسب زوجها لأبنائها.. شاهد أولاد هالة صدقي (صور)
بعد إنكار نسب زوجها لأبنائها.. شاهد أولاد هالة صدقي (صور)
بعد إنكار نسب زوجها لأبنائها.. شاهد أولاد هالة صدقي (صور)
بعد إنكار نسب زوجها لأبنائها.. شاهد أولاد هالة صدقي (صور)

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