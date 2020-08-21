بعد قليل.. قطع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:42 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لقيامها بإحلال وتجديد خط المياه قطر 800مم بامتداد شارع بورسعيد، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (منشية البكري – امتداد رمسيس1 و2 – إسكان التوفيق – قاعة المؤتمرات – معهد القاهرة – مستشفى العباسية – كلية الحلمية العسكرية – المعهد الفني للقوات المسلحة – الأرصاد الجوية – جامعة عين شمس – هيئة التسليح للقوات المسلحة – المنطقة المركزية العسكرية – كهرباء الريف – الجبل الاخضر).


وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة ظهر يوم الجمعة الموافق 21-8-2020 وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 22-8-2020.

 


وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

 

 
هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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