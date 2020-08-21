بعد أزمة نسب أبنائها.. هالة صدقي تريند جوجل

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:04 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدر اسم الفنانة هالة صدقي، قائمة مؤشرات تريند جوجل، وذلك بعدما تشكيك زوجها سامح شكري، في نسب أبنائه بعد مرور أكثر من 10 سنوات من ميلادهم.


تحدث سامح شكري، زوج الفنانة هالة صدقي، عن تشكيكه في نسب أبنائه حيث ذكر أنها قامت باستخدان بويضات سيدة أخرى في عملية الحقن المجهري بدون علمه مما يعني خيانتها الأمانه.


وكشف سامح شكري، في تصريحات صحفية أنه اتفق مع زوجته هالة صدقي، على إجرائها هذه العملية خارج مصر ولكنهم لم يتفقا على استخدامها بويضات امرأة أخرى.


وأضاف، أن التحليل والخاص بـDNA هو الذي يبين هل هالة صظقي هي أم هؤلاء الأبناء أم لا مؤكدا أنها تأخذ منه نفقة مقدارها 20 ألف جنيه شهريا، و150 ألف جنيه استرليني عن العام الواحد لمدارس الأبناء.


يذكر أن الفنانة هالة صدقي، ردت قد ردت على تلك الاتهامات في تصريحات صحفية، قائله إن خلافها مع زوجها منذ خمس سنوات وهي لم تتحدث عن ذلك مراعاة لمشاعر أبنائها وأنها اتخذت إجراءات ضده ليصرف على الأبناء لعدم صرفه عليهم منذ هجرته لأمريكا.


والجدير بالذكر، أن هالة صدقي قالت أنها ستقوم بتقديم بلاغ للنائب العام ضده، وحذرت من تداول أي معلومات خطأ على مواقع التواصل الاجتماعي أو من قبل الصحافة وأنها ستلجأ للقضاء إذا حدث ذلك.

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