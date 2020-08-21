الفنانة ويزو تهنئ الأمة الأسلامية بالعام الهجري الجديد

تحرص الفنانة ويزو، على التفاعل مع محبيها من حين لآخر بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.









وفي بداية العام الهجري الجديد حرصت ويزو، علي توجيه رسالة تهنئة لجمهورها ومتابعيها من خلال نشر صورة لدعاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وعلقت ويزو علي الصورة قائله: "عام هجري سعيد يا حبايب؛ اللهم صلي وسلم وبارك عليك ياسيدي يارسول الله".









يذكر أن مسلسل" رجالة البيت" أحدث أعمال "ويزو" الذي عُرض الموسم الرمضاني الماضي، وهو من بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، عارفة عبدالرسول، تأليف: أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي.



