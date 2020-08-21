الهند تقترب من حاجز 3 ملايين إصابة بكورونا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:15 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت الهند، اليوم الجمعة، عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد بقوة، حيث قاربت الوصول إلى 3 ملايين، بتسجيل 68898 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما أظهرت بيانات لوزارة الصحة الاتحادية.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات في الهند إلى 2.9 مليون، وارتفعت الوفيات بـ 983 لتصل إلى 54849.

وتعد الهند ثالث أعلى بلد في العالم بعدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، والبرازيل.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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