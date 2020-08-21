"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

قال الدكتور جمال الليثي، عضو غرفة صناعة الدواء، إن التعامل مع أدوية فيروس كورونا يخضع لعوامل اقتصادية، منوها بأن هناك شركات تعمل للترويج لأدوية معنية على حساب أخرى لارتفاع سعرها، ومن ثم سيحققون مكسب مادي أكبر.





ونوه "الليثي"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن سعر علبة "الهيروكسي كلوركين" بـ 30 جنيه وبها 20 قرص، بينما سعر علبة الأفيجان إلى 4500 جنيه، وسعر الحقنة الواحدة من "الريمديسيفير" تصل إلى 650 جنيه.





وأكد أن بروتكول العلاج المصري فعال في مواجهة فيروس كورونا، منوها بأن دواء الهيدركسي كلوركين أثبت نجاحا، وهو الأكثر فاعلية في مواجهة الفيروس، ويعتبر أكثر الأدوية الذي خضع للتجربة على المرضى، ومصر تستخدمه في بروتكولها العلاجي.



