صناعة الدواء تكشف مفاجأة عن مدة تصنيع لقاح كورونا (فيديو)

كشف الدكتور جمال الليثي، عضو غرفة صناعة الدواء، أن الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا يحتاج إلى 3 سنوات على الأقل، لافتا إلى أن تطوير الدواء الواحد يستغرق عدة سنوات، وهناك أمراض مثل فيروس سي الوصول لدواء له استغرق 30 عاما.





وأشار "الليثي"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن الحالة الوحيدة التي يمكن الوصول للقاح ضد فيروس كورونا الشتاء المقبل، أن يكون هناك دراسات تجرى عليه منذ عامين، معلقا: "دي الحالة الوحيدة اللي ممكن نقول أنه هيظهر لقاح في الشتاء القادم.





وأضاف أنه يتصور أن كان هناك معرفة مسبقة بفيروس كورونا لدى بعض الجهات، موضحا أنه يطلق على فيروس كورونا "كوفيد 19" أي قبله نحو 18 نسخة، متابعا "أي أنهم مروا بنحو 18 نسخة والمعامل تعاملت معهم، وأنتجوا أدوية لها".





تطورات أزمة كورونا





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 909 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 63462 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 111 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 97025 حالة من ضمنهم 63462 حالة تم شفاؤها، و5212 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.