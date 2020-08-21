ليفاندوفسكي يغرد في القمة.. جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

اقتربت منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا من النهاية هذا الموسم، حيث سيلتقي فريق بايرن ميونخ الألماني مع باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأحد المقبل في لشبونة، ضمن منافسات دور النهائي.





ويحتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال لهذا الموسم برصيد 15 هدف، وبفارق 5 أهداف عن الوصيف إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.





ويأتي ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا :-

1- روبرت ليفاندوفسكي 15 هدف.

2- إيرلينج هالاند 10 هدف.

3- سيرجي جنابري 9 أهداف.

4- هاري كين 6 أهداف.

5- جابريل جيسوس 6 أهداف.

6- دريس ميرتينز 6 أهداف.

7- رحيم سترلينج 6 أهداف.

8- ميمفيس ديباي 6 أهداف.