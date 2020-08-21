التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ في مواجهة باريس بدوري أبطال أوروبا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:31 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق بايرن ميونخ الألماني مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأحد المقبل 23 اغسطس في لشبونة، وذلك ضمن منافسات دور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.


واستقر هانسي فليك على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام باريس سان جيرمان، حيث تأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-


حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كيميتش - بواتينج - دافيد ألابا - ديفيز.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا - جوريتزكا - جنابري - بيريسيتش.

خط الهجوم: توماس مولر - روبرت ليفاندوفسكي.


يذكر أن فريق بايرن ميونخ قد نجح في الصعود لدور النهائي بعد الفوز على أولمبيك ليون الفرنسي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في نصف النهائي.

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