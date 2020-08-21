أول تعليق من أبيدال بعد رحيله عن برشلونة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:56 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أوضح الفرنسي إريك أبيدال أنه حاول "القيام بالتغييرات لكنني لم أفلح"، في رسالة صريحة وجهها عبر حسابه على إنستجرام، بعد يومين من إقالته من منصب المدير الرياضي لنادي برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم.


وأقال النادي الكاتالوني أبيدال من منصبه الثلاثاء، بعد أن أطاح بالمدرب كيكي سيتيين الإثنين، عقب الخروج المذل أمام بايرن ميونخ الألماني 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع الفائت.


وقال الدولي الفرنسي السابق الذي عين مديراً رياضياً في يونيو (حزيران) 2018: "خلال هذين العامين، حاولت القيام بتغييرات اعتقدتُ أنها مهمة جداً لمستقبل الفريق الأول، ورغم قناعاتي وإصراري، لم أفلح في ذلك".


وأردف قائلاً: "لذلك أعتقد أنه حان الوقت لوضع نهاية لعلاقتي مع النادي".


وتابع اللاعب الذي غادر برشلونة كلاعب في العام 2013: "هذا الوداع الثاني يختتم عامين حاولت خلالهما العمل من أجل أن أجعل برشلونة أفضل، موسمان صعبان وضعت نهاية لهما وفقاً لقراري الشخصي، على رغم أن مجلس الإدارة أقالني من منصبي الإثنين، فقد تقدمت الثلاثاء الفائت باستقالتي، لقد استقلت قبل عام من انتهاء عقدي مع برشلونة".

أخبار تهمك

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

منذ حوالي 8 ساعات

إتجاه في الأهلي للتراجع عن صفقة طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 17 ساعة

كومان يحدد التعاقد مع 3 صفقات

منذ حوالي 4 ساعات

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من أبيدال بعد رحيله عن برشلونة

منذ ساعة الا ربع

كومان ينقض على نجم ليفربول لضمه إلى برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ نصف ساعة

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

أبيدال يبعث رسالة نارية لجماهير برشلونة بعد الخسارة المذلة أمام بايرن مبونخ

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله مع برشلونة بعد تعيين كومان

منذ ساعة و 15 دقيقة

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:56 ص

أول تعليق من أبيدال بعد رحيله عن برشلونة

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

11:59 م

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

01:20 ص

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

09:12 ص

ميسي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله مع برشلونة بعد تعيين كومان

08:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية