أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 21-8-2020

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:39 ص
بوابة الفجر
Advertisements


استقرت أسعار اللحوم  بالأسواق اليوم الجمعة 21-8-2020، بعدما شهدت ٌإقبالاً كبيراً خلال الفترة  ما قبل العيد بأيام ، ويتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 120 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، وسجل  سعر  كيلو الضأن من 130 إلى 160 جنيهًا، واللحم الجملي من 90-110 جنيها.


ومع نمو الثروة الحيوانية وإطلاق الدولة من خلال وزارة الزراعة للمشروع القومي للبتلو لصالح صغار المربيين فقد إستقرت أسعار اللحوم اليوم مع توقعات بأن تتراجع خلال الفترة المقبلة .

أسعار اللحوم اليوم الخميس 20-8-2020

سعر كيلو الكندوز بين 140 وحتى 150 جنيها.

سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها.

سعر كيلو السجق 110-125 جنيها .

وتراوحت اسعاركيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها 

وتراواحت أسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها .

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن لتبدأ من 120و حتى 140جنيها .

كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 120 جنيها .

أخبار تهمك

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

كومان يحدد التعاقد مع 3 صفقات

منذ ساعتين و 46 دقيقة

أبيدال يبعث رسالة نارية لجماهير برشلونة بعد الخسارة المذلة أمام بايرن مبونخ

منذ حوالي 4 ساعات

إتجاه في الأهلي للتراجع عن صفقة طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى بكري: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر المقبل والانتخابات 25 أكتوبر (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 15 ساعة

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 21 ساعة

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ حوالي 18 ساعة

كومان ينقض على نجم ليفربول لضمه إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة استمرار أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:59 م

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

01:20 ص

كومان يحدد التعاقد مع 3 صفقات

05:32 ص

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

03:06 ص

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

01:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية