فيلمان روسيان يترشحان للفوز بجائزة الأكاديمية السينمائية الأوروبية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:54 ص
بوابة الفجر
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أدرج فيلم "دروس اللغة الفارسية" للمخرج الروسي، فاديم بيرلمان، على قائمة الأفلام المرشحة للفوز بجائزة الأكاديمية السينمائية الأوروبية.

وعرض الفيلم لأول مرة  في مهرجان برلين الدولي عام 2020.\

وصرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية منتج الفيلم، إيليا ستيوارت"، قائلًا: "يسعدنا جدا أن يتلقى فيلمنا تقييما جديرا في مهرجان "برلين" السينمائي الدولي والأكاديمية السينمائية  الأوروبية التي تعد بحق جائزة منافسة لجائزة أوسكار السينمائية الأمريكية. كما يسرنا كذلك استئناف عمل الصناعة السينمائية الأوروبية والعالمية بعد وباء الفيروس التاجي".   

يذكر أن  فيلم "دروس اللغة الفارسية" تم إخراجه بمشاركة فناني السينما في روسيا وبيلاروس وألمانيا. وسيعرض الفيلم في روسيا الخريف المقبل.

وأدرج كذلك على قائمة الأفلام المرشحة للفوز بجائزة الأكاديمية الأوروبية فيلم روسي آخر وهو "داو، ماتاشا" من إخراج ، إيليا خراجانوفسكي والذي شارك أيضا في البرنامج الرئيس لمهرجان برلين السينمائي.

جدير بالذكر أن جائزة الأكاديمية السينمائية الأوروبية بصفتها جائزة منافسة لجائزة "أوسكار" الأمريكية  تمنح كل عام منذ عام 1988.

وتضم قائمة الأفلام المرشحة 32 فيلما. أما القائمة القصيرة للأفلام المرشحة للفوز فسيتم كشفها في 7 نوفمبر المقبل في إشبيلية. وستقام مراسم توزيع الجوائز يوم 12 ديسمبر المقبل في ريكيافيك.




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