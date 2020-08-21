أستاذ كبد يحذر المصريين بسبب كورونا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:29 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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شدد الدكتور جمال عصمت، أستاذ الكبد بجامعة القاهرة، على ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حتى لا يزيد معدل الإصاباب، لافتا إلى أن منحنى الإصابات في مصر مسطح ويجب الحفاظ على هذا الوضع.

وحذر "عصمت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، من الاطمئنان من انخفاض أعداد الإصابات في مصر، مضيفا أن هناك أمراض استغرق الوصول لدواء أو لقاح لها سنوات طويلة، ولا يجب أن نعول على اقتراب وصول اللقاح، ونلتزم بالإجراءات الوقائية حتى يتم الوصول للقاح فعال.

وأضاف أن لقاح فيروس كورونا حين يتم التوصل له لن يكون ناجح بنسبة 100%، ومن الصعب توفيره للجميع في وقت واحد، حيث سيتم توفيره أولا للفئات الأكثر احتياجا، وللأطباء، وليس جميعهم أيضا.

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