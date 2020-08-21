رامي عياش يكشف حقيقة صورته مضرجًا بالدم بعد الاعتداء عليه

كشف المطرب اللبناني رامي عياش حقيقة صورته مضرجًا بالدم، التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية وتسببت في موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.







يذكر أن الصورة كادت أن تتسبب في أزمات واضطرابات في بيروت ومناطق الجوار، حيث ظن البعض أنه تم الاعتداء على رامي عياش.





وكان عياش رفض الأربعاء الماضي إقامة حفل عيد ميلاد، لمناسبة مرور 40 سنة على ولادته في بلدة "بعقلين" بقضاء الشوف في محافظة جبل لبنان، بسبب الحداد المتشح به لبنان بعد الانفجار الهائل في المرفأ، واكتفى بتغريدة كتبها ذلك اليوم، شكر فيها محبيه ومتابعيه "التويتريين" وعددهم مليون و600 ألف.





وكتب في تغريدة عبر حسابه بتويتر: "أهل بيروت أهلي، والصورة من فيلم باباراتزي من 6 سنين، وواضح أنها مزحة من أحد المجموعات الساخرة، ولكن بعض المحبين فكروها جد"