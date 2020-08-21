"الإبراشي" يفتح النار على قطر: "الجزيرة" آلة مخابراتية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:46 ص
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن قطر دويلة التناقضات الصارخة، وقاعدة لتدمير الدول العربية، وبالأخص مصر، موضحًا أنه فى الوقت الذى تنتقد فيه الدوحة التطبيع مع إسرائيل، يوجد بينها وبين إسرائيل علاقات منذ سنوات، متابعا:" العلاقات بين قطر وإسرائيل قديمة تقيم علاقات وثيقة مع مع تل أبيب".


وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الأموال القطرية سبب خراب الكثير من الدول فى المنطقة، مشددًا على أن أبرز التناقضات التى تميز دويلة قطر هى زعمها محاربة الإرهاب وهى أكبر داعم له.

ولفت "الإبراشى"، إلى أن قناة الجزيرة آلة مخابراتية عسكرية تستخدمها قطر للهجوم على مصر وتزييف الحقائق، من أجل النيل من البلاد وتفكيكها، مشيرًا إلى أن أجندت قطر الرامية إلى تدمير وتخريب دول المنطقة، يؤكد أننا أمام "عاهرة تحدثك عن الشرف أو جاسوس يحدثك عن الوطنية".

وتابع "الإبراشى"،:"قديمًا عندما كنا نقول لهم لماذا تجمعكم علاقات قوية بإسرائيل كانوا يقولون لنا أحنا دولة صغيرة سبونا لأننا من حقنا نحمى نفسنا"، مشددًا على أن أبرز علامات التطبيع بين قطر وإسرائيل أموال المرتبات التى ترسلها الدوحة إلى تل أبيب من أجل مرتبات "حماس"، مضيفًا:"العار والخذى على وجههم وعلى روؤسهم وأجسادهم ويحدثوك عن مواجهة التطبيع".

وكشف العميد خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات، أن أزمة الدعم القطري التركي للمرتزقة السوريين في ليبيا أظهر انشقاقات في صفوف الميليشيات المسلحة.

وقال عكاشة، من خلال مداخلة هاتفية علي قناة أكسترا نيوز، إن انشقاق معسكر قطر وتركيا مع غنيمة مالية ضخمة في يد هذا المعسكر أدي إلي النتيجة المعروفة والخالدة ألا وهي أن يتنازع اللصوص ويكشفوا أجلا أو عاجلا لأنهم لا يملكون دوافع وطنية أو عقائدية سليمة.

وأضاف رئيس المركز المصري للفكر والدراسات، أن أزمات التمويل تظهر انشقاقات مرتزقة الدوحة واسطنبول حيث أننا أمام ملايين الأموال المخصصة لمواجهة القوي الوطنية في المنطقة وعلي رأسهم مصر.

وتابع، أن المشروع القطري التركي مشروع هش جدا يفتقد للمصداقية وقد يتدمر بين ليلة وضحاها مؤكدا أن المصريين وشريحة كبيرة من الرأي العام العربي بدأوا يدركون أنهم أمام منظومة فاشلة.

ونوه إلي أنه لو كان الأمر عقيديًا ومهنيًا لما حدث هذا التنازع علي القيادة بين قطر وتركيا والتنازع علي اختطاف المرتزقة الإعلامية واجتذابهم.

ونوه إلى أن هذه المجموعات قد فقدت الثقة فيما بينهم حيث إنه لا يوجد ملاذ آمن بين تلك المنظومات الهدامة مؤكدًا أنه لن يستطيع أي أحد من المرتزقة أن يقفز من المعسكر الفاسد والبحث عن ملاذ أمن في المعسكر الآخر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قناة الجزيرة قطر بوابة الفجر الفجر الإعلامى وائل الإبراشى

أخبار تهمك

حقيقة استمرار أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

إتجاه في الأهلي للتراجع عن صفقة طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى بكري: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر المقبل والانتخابات 25 أكتوبر (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 21 ساعة

كومان ينقض على نجم ليفربول لضمه إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يحدد التعاقد مع 3 صفقات

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 15 ساعة

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

أبيدال يبعث رسالة نارية لجماهير برشلونة بعد الخسارة المذلة أمام بايرن مبونخ

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

وسائل إعلام إسرائيلية: قطر تواظب بشكل دائم على إيفاد مبعوث لها إلى تل أبيب

قبيل زيارة "نتنياهو".. التطبيع القطري الإسرائيلي يظهر في العلن

"عزف النشيد الإسرائيلي في الدوحة".. دلائل التطبيع القطري مع الصهاينة

التطبيع مع تل أبيب.. فضيحة جديدة لأمير قطر

التطبيع مع تل أبيب.. فضيحة جديدة لأمير قطر

أزمات دعم قطر وتركيا للمرتزقة تظهر الانشقاقات في صفوف الميليشيات المسلحة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:59 م

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

01:20 ص

كومان يحدد التعاقد مع 3 صفقات

05:32 ص

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

03:06 ص

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

01:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية