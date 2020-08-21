طيران الاحتلال يقصف بعض المناطق في خان يونس

شنت طائرات تابعة للاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية، استهدفت أرضا زراعية شرقي خان يونس، وفقا لما أفادت به قناة الغد الفضائية في خبر عاجل.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: بعد إطلاق ٧ صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل الليلة الماضية واعتراض ٦ منها من قبل القبة الحديدية شنت طائرات حربية، وأخرى قبل قليل، غارات على عدة أهداف أخرى تابعة لمنظمة حماس في جنوب القطاع مستهدفة بنى تحتية تحت أرضية تابعة لحماس.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية، عن إصابة مزارع فلسطيني جراء الغارات على خان يونس، وفقا لـ"الغد".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، شن خلال الأيام الماضية، عدة غارات على قطاع غزة، قال إنها ردا على بعض الفصائل الفلسطينية.





يأتي ذلك، عقب تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالرد بقوة على "البالونات الحارقة" التي يطلقها نشطاء فلسطينيون.





وشن الطيران الحربي الإسرائيلي،، غارات على أحد المواقع في قطاع غزة، وكشف الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن الأهداف التي قصفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، موضحا في تدوينة عبر حسابه على "تويتر": "ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة في الأسبوع المنصرم"، لافتا إلى أن "طائرات ومروحيات حربية ودبابات شنت غارات على عدة أهداف" تابعة لحركة حماس في غزة.





وأشار الناطق باسم جيش الاحتلال إلى أن القصف استهدف مجمعا عسكريا وبنية تحتية تحت أرضية ومواقع رصد تابعة لحماس.