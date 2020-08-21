كومان يحدد التعاقد مع 3 صفقات

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:32 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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حدد الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني ثلاث صفقات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لتعزيز الفريق الكتالوني للموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن كل من إريك جارسيا مدافع نادى مانسشتر سيتي الإنجليزي وفان دي بيك من صفوف نادي أياكس أمستردام الهولندي بالإضافة إلى اللاعب ديباي مهاجم نادى ليون الفرنسي.

وأضافت التقارير أن المدرب الهولندي كومان يسعي للتخلص من بيكيه وسيرجو روبيرتو بالإضافة إلي بوسكيتس وجريزمان ولاعبا خط الوسط إيفان راكيتيتش وفيدال.

وكان نادى برشلونة الإسباني قد أعلن عن تعيين الهولندي رونالد كومان مدربا للفريق خلفا للمقال بسبب سوء النتائج كيكي سيتين.

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