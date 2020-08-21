"بايدن" يعلن قبوله خوض الانتخابات أمام ترامب

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:27 ص
جو بايدن
جو بايدن
الفجر
Advertisements
أعلن جو بايدن، السياسي الأمريكي، قبوله ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض السباق الرئاسي أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب، وفقا لما أفادت به قناة العربية.

يذكر أن جو بايدن، تولى منصب نائب الرئيس الأمريكي لولايتين خلال حقبة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، وهو سيناتور مخضرم في مجلس الشيوخ الأمريكي، شغل عضويته لمدة 36 عامًا ممثلًا عن ولاية ديلاوير.

واختاره المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية باراك أوباما، ليكون نائبه في الانتخابات الرئاسية 2008، وذلك لكونه عضوًا قديما في الكونغرس الأمريكي وعلى دراية جيدة في مجال السياسة الخارجية وقضايا الدفاع، وقد استطاع مع أوباما تحقيق الانتصار في الانتخابات ليصبح نائبا للرئيس.

وفاجأه الرئيس باراك أوباما، وقبل أيام من ترك الأخير لمنصبه في البيت الأبيض بمنحه أعلى وسام مدني في البلاد وهو وسام الحرية خلال حفل أقيم في البيت الأبيض، وصرح بايدن بعينين دامعتين بعد أن وضع أوباما وسام الحرية الرئاسي حول عنقه: "لم تكن لدي أدنى فكرة عن ذلك".

وأعيد انتخاب بايدن إلى مجلس الشيوخ ست مرات، وكان رابع أكبر عضو في مجلس الشيوخ عندما استقال ليتولى منصب نائب الرئيس في عام 2009.

وكان عضوا قديما ورئيسا سابقا للجنة العلاقات الخارجية، وعارض حرب الخليج عام 1991، لكنه دعا إلى تدخل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في حرب البوسنة في عامي 1994 و1995.

وصوت لصالح القرار الذي أذن بقيام حرب العراق في عام 2002، لكنه عارض زيادة القوات الأمريكية في عام 2007.

كما شغل منصب رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، حيث تناول القضايا المتعلقة بسياسة المخدرات ومنع الجريمة والحريات المدنية، وقاد الجهود التشريعية لإنشاء قانون مكافحة الجرائم العنيفة وإنفاذ القانون، وقانون مكافحة العنف ضد المرأة.

ترأس اللجنة القضائية خلال ترشيحات المحكمة العليا الأمريكية المثيرة للجدل للقاضيين روبرت بورك وكلارنس توماس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جو بايدن بوابة الفجر الفجر الانتخابات الامريكيه

أخبار تهمك

مصطفى بكري: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر المقبل والانتخابات 25 أكتوبر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

أبيدال يبعث رسالة نارية لجماهير برشلونة بعد الخسارة المذلة أمام بايرن مبونخ

منذ ساعتين و 18 دقيقة

إتجاه في الأهلي للتراجع عن صفقة طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

منذ حوالي 4 ساعات

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة استمرار أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 14 ساعة

كومان ينقض على نجم ليفربول لضمه إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يحدد التعاقد مع 3 صفقات

منذ ساعة و 7 دقيقة

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

منذ حوالي 5 ساعات

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

جو بايدن: قرار الترشح في الانتخابات الرئاسية لم يتخذ بعد

بايدن: الانتخابات الأمريكية المقبلة ستكون الأهم في 100 عام

بايدن يعلن الأربعاء تدشين حملته لانتخابات الرئاسة

ترامب عن ترشح جو بايدن للانتخابات الرئاسية: أهلا بالنعسان

تعرف على "جو بايدن" المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:59 م

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

01:20 ص

كومان يحدد التعاقد مع 3 صفقات

05:32 ص

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

03:06 ص

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

01:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية