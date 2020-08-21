نجم منتخب مصر السابق: أحذر مصطفى محمد من مصير مروان محسن









حذًر إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق مصطفى محمد مهاجم الزمالك من الهبوط بمستواه خلال الفترة القادمة وتعرضه للإنتقاد الكثير لغيابه عن التهديف.





وأضاف سعيد في تصريحات خاصه مع الإعلامي إسلام صادق على قناة Ten أن مهاجم الزمالك ظهر بقوة خلال أول الموسم وأخشى عليه من مصير مروان محسن والهبوط في المستوى التهديفي .





وتابع على مصطفى أن يجتهد الفترة القادمة ويعود لمستواه المعهود لكي يُثبت للجميع أنه مهاجم من طراز فريد.



