نجم منتخب مصر السابق: أحذر مصطفى محمد من مصير مروان محسن

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:46 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


حذًر إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق مصطفى محمد مهاجم الزمالك من الهبوط بمستواه خلال الفترة القادمة وتعرضه للإنتقاد الكثير لغيابه عن التهديف.

وأضاف سعيد في تصريحات خاصه مع الإعلامي إسلام صادق على قناة Ten  أن مهاجم الزمالك ظهر بقوة خلال أول الموسم وأخشى عليه من مصير مروان محسن والهبوط في المستوى التهديفي .

وتابع على مصطفى أن يجتهد الفترة القادمة ويعود لمستواه المعهود لكي يُثبت للجميع أنه مهاجم من طراز فريد.

ويذكر أن الاهلي والزمالك سيلتقيان يوم السبت على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

أخبار تهمك

مصطفى بكري: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر المقبل والانتخابات 25 أكتوبر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

منذ حوالي 3 ساعات

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

منذ ساعتين

كومان ينقض على نجم ليفربول لضمه إلى برشلونة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة استمرار أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أبيدال يبعث رسالة نارية لجماهير برشلونة بعد الخسارة المذلة أمام بايرن مبونخ

منذ أقل من ساعة

إتجاه في الأهلي للتراجع عن صفقة طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 12 ساعة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن حقيقة توقيع نجم الزمالك الأول للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:59 م

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

01:20 ص

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

03:06 ص

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

01:51 ص

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

12:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية