بوسي شلبي توجه رسالة لفيفي عبده

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نشرت الإعلامية بوسى شلبى، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى وللفيديوهات والصور "إنستجرام".



وظهرت بوسي شلبي بصحبة فيفي عبده على الشاطئ، فيما علقت على الصورة قائلة: "بحب فيفي عبدة" .



وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم.



حرصت بوسي شلبي على دعم الفنانة ريم البارودي ومذيعي قناة "النهار" أثناء تواجدهم بنقابة الإعلاميين لحل الأزمة الخاصة بهم.

