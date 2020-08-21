أحمد فهمي: "النادي الأهلي بيتي الكبير"

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:27 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، من كواليس برنامج "البيت الكبير".

وظهر فهمي بإطلالة أنيقة ببدلة سوداء من تنسيق زوجته الفنانة هنا الزاهد.

وعلق فهمي على الصورة قائلاً: "كنت سعيد جداً بوجودي في بيتي الكبير., النادي الأهلي ويارب تكون الحلقة عجبتكم" .

يذكر أن آخر أعمال فهمي كان مسلسل "رجالة البيت" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، عبر القنوات الفضائية. 

مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن "ويزو".



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