عمر جابر وجبر يطلبان استعادة عقودهما الجديدة مع بيراميدز بسبب رمضان صبحي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:26 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن علي جبر وعمر جابر ثنائي فريق بيراميدز  طلبوا من ادارة النادي استعادة عقود تمديد عقديهما مع الفريق .. وذلك بسبب التعاقد مع رمضان صبحي. 

وقال ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": " جبر وجابر مرتبهما كان 22 مليون جنيه في الموسم، لكن الادارة طلبت منهما تمديد العقود القديمة وتعديل القمية المالية الي 15 مليون جنيه في الموسم الواحد في ظل اتجاه الادارة لتخفيض عقود اللاعبين". 

وتابع ياسين: "بعد التعاقد مع رمضان صبحي وحصوله علي ما يقرب من 33.5 مليون جنيه في الموسم .. جعل الثنائي يطالب باستعادة العقود والاستمرار بالعقود القديمة".

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