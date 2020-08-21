عمر جابر وجبر يطلبان استعادة عقودهما الجديدة مع بيراميدز بسبب رمضان صبحي





أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن علي جبر وعمر جابر ثنائي فريق بيراميدز طلبوا من ادارة النادي استعادة عقود تمديد عقديهما مع الفريق .. وذلك بسبب التعاقد مع رمضان صبحي.





وقال ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": " جبر وجابر مرتبهما كان 22 مليون جنيه في الموسم، لكن الادارة طلبت منهما تمديد العقود القديمة وتعديل القمية المالية الي 15 مليون جنيه في الموسم الواحد في ظل اتجاه الادارة لتخفيض عقود اللاعبين".



