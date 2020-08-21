نهائي اليوروباليج.. تعرف على موعد مباراة إنتر ميلان وإشبيلية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:25 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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ينتظر عشاق الكرة الأوربية اليوم الجمعة مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي إشبيلية الأسباني أمام نظيره إنتر ميلان الإيطالي فى نهائي بطولة الدوري الاوربي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب راين إينرجي ستاديون الدولي بألمانيا وتذاع هذه المواجهة على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة بتعليق على محمد على.

ويقود الحكم الهولندي داني ماكيلي هذه المباراة بمساعدة كل من ماريو ديكس بالإضافة إلى هيسيل ستيجسترا وحكم رابع أناستاسيوس سيديروبولس.

يذكر أن نادى إشبيلية هو أكثر نادى حقق لقب بطولة الدوري الاوربي عبر التاريخ برصيد 5 ألقاب.

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