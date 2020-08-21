بصحبة النجوم.. إنجي علي تهنئ علا رشدي بعيد ميلادها





وعلقت إنجي على الصورة قائلة:"ليلة جميلة وناس جميلة.. عيد ميلاد سعيد يا علا.. أتمنى لكي أفضل الأمنيات".



احتفلت الفنانة علا رشدي بعيد ميلادها، وذلك من خلال مشاركتها صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "رشدي" على الصورة تعليقا قائلا: "ده عيد ميلادي شكرا ليكو كلكو على تمنياتكو ليه من أمس، بحبكو كلكو"، وظهرت في الصورة بلوك مختلف وميك أب صاخب.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رشدي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "100 وش" وذلك بالتعاون مع نيللي كريم وآسر ياسين.



هنأت الإعلامية إنجي علي الفنانة علا رشدي، بعيد ميلادها عن طريق نشر صورة، عبرموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت إنجي علي في الصورة بصحبة الفنانين منى زكي وأحمد السعدني وعلا رشدي و زوجها أحمد داود،.