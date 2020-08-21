بلاتر يواصل هجومه على إنفانتينو.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
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رفض الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جوزيف بلاتر، الذي يدير اللعبة الشعبية الأولى في العالم، قرار لجنة القيم التابعة له إسقاط دعوى ضد الرئيس الحالي للاتحاد جياني إنفانتينو.

وصرح بلاتر، الذي أطاحت به لجنة القيم من رئاسة "فيفا" عام 2015 اليوم: "لا شيء يفاجئني بعد الآن، الهيئات المسيطرة على فيفا لم تعد مستقلة تحت قيادة جياني إنفانتينو".

وأعلن "فيفا" أمس الأربعاء، أن إنفانتينو لن يواجه مزيداً من التحقيقات أو العقوبات بشأن مزاعم بارتكاب انتهاكات أخلاقية.

وبدأت لجنة القيم في "فيفا" تحقيقات أولية في العديد من التجاوزات المزعومة ضد إنفانتينو، بما في ذلك رحلة خاصة حجزها "فيفا" من سورينام إلى مدينة جنيف السويسرية، واجتماعات سرية بين رئيس "فيفا" والمدعي العام السويسري مايكل لاوبر.

ورغم ذلك، لا يزال إنفانتينو يخضع لتحقيقات جنائية في سويسرا، على خلفية اتهامه بتحريص لاوبر على إساءة استخدام سلطاته.

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