مدرب وادى دجلة السابق: انتقال رمضان صبحي لبيراميدز غريب

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:55 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أبدي اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لوادي دجلة اندهاشه من انتقال رمضان صبحي الي نادي بيراميدز ورحيله عن النادي الاهلى. 

وقال تاكيس مع عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر وان: "طبيعي ان ينتقل اللاعب من اي نادي الي الاهلى، وليس العكس".
 
وتابع "رمضان لاعب مميز وقادر علي صناعة الفارق مع بيراميدز، وأعتقد أن بيراميدز يخطط للمنافسة علي الدورى الموسم المقبل". 

وأكد مدرب دجلة السابق أن مدرب بيراميدز يجب ان يكون سعيد لتواجد لاعب بامكانيات رمضان بين صفوف فريقه.

ووصف اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لوادي دجلة، تجربة بيراميدز بتجربة نادي لايبزيج الألماني الذي نجح في الوصول لنصف نهائي دورى أبطال أوروبا.

وقال تاكيس في برنامج نمبر وان: "بيراميدز يمتلك الامكانيات الجيدة سواء ماديًا او فنيًا وهو قادر علي منافسة الأهلى والزمالك علي لقب الدورى وكذلك الوصول بعيدًا في البطولات القارية". 

وتابع تاكيس "لو كنت مستمرا في دجلة لطلبت استعارة محمد محمود من الأهلي".

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