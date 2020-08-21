واشنطن ترفض دعوة موسكو لعقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن إيران

أعلنت روسيا، أن الولايات المتحدة الأمريكية، رفضت الدعوة التي وجهتها موسكو، لعقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث العقوبات على إيران، وفقا لما أفادت قناة العربية، الإخبارية.





وفي وقت سابق، عت روسيا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الخطوات الأمريكية لإعادة فرض العقوبات على إيران.





وذكرت قناة (روسيا اليوم) مساء الخميس أن ذلك يأتي رغم انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، وفشلها في تمرير مشروع قرارها بشأن تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران.





وقد قدمت الولايات المتحدة خطابا لمجلس الأمن الدولي تتهم فيه إيران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي، لتطلق من الناحية النظرية عملية تستغرق 30 يوما قد تفضي إلى إعادة فرض العقوبات الأممية.



