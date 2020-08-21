تامر حسني يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته على أنغام "كل سنة وأنت طيب" (فيديو)









وأضاف فى رسالته أنه يشكر كل شخص هنأه بأى كلمة كتبها أو رسالة أرسلها. ثم ختم رسالته: "طلبي الوحيد أما تفتكروني تدعوا لأولادي تالية، وأمايا وآدم.





احتفل الفنان تامر حسني، بعيد ميلاده وذلك بحضور زوجته بسمة بوسيل وعدد من الأهل والأصدقاء المقربين.وظهر تامر حسني خلال الفيديو وهو يحتفل بعيد ميلاده على نغمات أغنيته الشهيرة "كل سنة وإنت طيب"، وسط أجواء مليئة بالبهجة والحب.وووجه حسني، رسالة خاصة لمتابعيه وجمهوره قائلًا: "كنت عايز أرد عليكم بكرة في يوم عيد ميلادي، بس شايفكم محتفلين بدري، ثم أضاف بأنه لا يحتفل بعيد ميلاده وغير معتاد على ذلك، ولكن ربنا رزقه بجمهور زي أهله" على حد وصفه.