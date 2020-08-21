ملحم زين يلتقي الشيف بوراك في بيروت









ووجه زين الشكر لبوراك على تواجده في بيروت للوقوف أمام اللبنانيين المتضررين، فيما أكد الأخير على محبته للبنان من قلبه.





ووصف زين بوراك بالأخ العزيز منذ أكثر من 14 عاماً، فيما أعرب بوراك عن سعادته للقائه بزين.













تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان اللبناني ​ملحم زين​ والشيف التركي الشهير بوراك، أثناء لقائهما في بيروت.وتواجد بوراك، في لبنان من أجل تقديم الدعم لمتضرري أنفجار مرفأ بيروت ومازال مستمر في زيارته لبيروت من أجل مساندة الشعب اللبناني.وظهر الفنان ملحم زين وبوراك في الفيديو وهما يقفان أمام "صخرة الروشة".