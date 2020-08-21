حقيقة استمرار أحمد فتحي في الأهلي









قال الإعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج البريمو على قناة Ten ، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالأهلي طالب من أحمد فتحي بالإستمرار داخل صفوف الفريق خلال الفترة القادمة وهو ما رحب به اللاعب .





وأكد صادق أن فتحي طلب من عبد الحفيظ أبدى موافقته بشرط دفع مبلغ 26 مليون جنيه لنادي بيراميدز الذي إستلمهم عند توقيعه العقد من أجل الإستمرار داخل صفوف القلعة الحمراء.





ويذكر أن بيراميدز أعلن عن ضم أحمد فتحي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما ينتهي تعاقد اللاعب مع النادى الأهلى بنهاية الموسم الجاري.



