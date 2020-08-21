حقيقة استمرار أحمد فتحي في الأهلي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:13 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


قال الإعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج البريمو على قناة Ten ، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالأهلي طالب من أحمد فتحي بالإستمرار داخل صفوف الفريق خلال الفترة القادمة وهو ما رحب به اللاعب .

وأكد صادق أن فتحي طلب من عبد الحفيظ أبدى موافقته بشرط دفع مبلغ 26 مليون جنيه لنادي بيراميدز الذي إستلمهم عند توقيعه العقد من أجل الإستمرار داخل صفوف القلعة الحمراء.

ويذكر أن بيراميدز أعلن عن ضم أحمد فتحي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما ينتهي تعاقد اللاعب مع النادى الأهلى بنهاية الموسم الجاري.

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه الزمالك يوم السبت القادم ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة توقيع نجم الزمالك الأول للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

إتجاه في الأهلي للتراجع عن صفقة طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 11 ساعة

مصطفى بكري: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر المقبل والانتخابات 25 أكتوبر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

كومان ينقض على نجم ليفربول لضمه إلى برشلونة

منذ ساعة و 24 دقيقة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

ميسي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله مع برشلونة بعد تعيين كومان

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

منذ 33 دقيقة

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يستقر على لاعب مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

منذ أقل من ساعتين

حقيقة استمرار أحمد فتحي في الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

11:59 م

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

01:20 ص

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

01:51 ص

كومان ينقض على نجم ليفربول لضمه إلى برشلونة

02:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية