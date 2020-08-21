نادين نسيب نجيم تخرج من المستشفى وتعود لمنزلها بعد انفجار بيروت

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عادت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ إلى منزلها وذلك بعد خروجها من المستشفى والتي نقلت لها إثر إصابتها في انفجار بيروت​.



وشاركت محبيها تفاصيل اللحظات الأولى لتواجدها داخل المنزل ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مؤثر، أظهرت فيه حجم الدمار اللاحق بمنطقة ​إنفجار المرفأ​، الذي هو مقابل لمنزلها تماماً.



وقالت في الفيديو:"هيدي مع الأسف بيروت من عندي من البيت، شيء بيوجع القلب وببكي من نص القلب، ما بصدق هيدا بيتي طبعا اتهدم وكتر خير الله على كل شيئ الحمدلله، وبلشنا النقل، والمشكلة الواحد ما بيعرف وين".