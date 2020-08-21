بصحبة زوجته.. درة تهنئ تامر حسني بعيد ميلاده

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:28 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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هنأت الفنانة درة الفنان تامر حسني، بعيد ميلاده عن طريق نشر صورة خلال حسابها الشخصى عبر خاصية الأستوري بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت درة في الصورة بصحبة تامر حسني وزوجته، معلقة على الصورة قائلة: "كل سنة وإنت طيب" .

يذكر أن تامر حسني عرض فيلمه الجديد "مش أنا"، الذي تدور قصته حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائما على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق. الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرچى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.


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