بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس









أثار مستقبل الحارس الألماني مارك أندريا تير شتيغن الكثير من الجدل الفترة الماضية بشأن استمراره في الكامب نو لفترة مقبلة .









وينتهي تعاقد الحارس الألماني في الكامب نو عام 2022 ، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول تمديد تعاقده في الفترة المقبلة خاصة بعد طلبة التساوي مع أحد لاعبي الفريق.









ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة قد طلب التعاقد مع الحارس الكاميروني أندريا أونانا حارس مرمي أياكس أمستردام الهولندي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.









ويمثل التعاقد مع أونانا دفعه قوية من أجل تأمين مركز حراسة المرمي من غدر الحارس الألماني في المواسم المقبلة خاصة بعد اقتراب رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي قد يتسبب في ثورة كبيرة في الفريق.









ومن المنتظر أن تحدث صفقة تبادلية بين مسئولي اياكس والنادي الإسباني ، خاصة بعد رغبة العملاق الهولندي في التعاقد مع لويس سواريز مهاجم برشلونة.









من جهته لا يرغب برشلونة في الدفع مبالغ كبيرة في التعاقد مع أونانا، خاصة بعد رغبته تشيلسي في التعاقد مع الحارس الكاميروني لخلافة كيبا، لذا من المتوقع أن يعقد الفريق اتفاق بصفقة تبادلية الفترة المقبلة.



